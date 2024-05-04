81 مليار جنيه زيادة في مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة 2024-2025

يناقش مجلس النواب المصري، خلال جلساته المقبلة، المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء، المقبلين بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2024 ـ 2025، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، من بينها زيادة الأجور في الموزانة الجديدة، والتي تؤكد التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الوظيفية للعمال بشكل عام.

زيادة الأجور في الموازنة الجديدة

وبحسب ما جاء في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، من المقرر زيادة المخصصات المتعلقة بالأجور بقيمة 81 مليار جنيه لتصل إلى 575 مليار جنيه، بعد أن كانت 494 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وذلك بهدف استيعاب حزمة زيادة الأجور الأخيرة المقررة للعاملين في الدولة المصرية.

قيمة المصروفات في الموزانة العامة للدولة

أشار النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريح لـ«الوطن» إلى أن قيمة المصروفات في الموزانة العامة للدولة تصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون، موضحاً أنها حققت معدل نمو بنسبة 19%، لافتا إلى أن قيمة المصروفات الفعلية بلغت في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.