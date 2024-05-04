بدء توافد المهنئين على كاتدرائية العباسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد

بدء توافد المهنئين على كاتدرائية الأنبا رويس بالعباسية للاحتفال بعيد القيامة المجيد اليوم، وشهدت الكاتدرائية توافد عدد كبير من المهنئين من رجال الدولة، وممثلي العديد من المؤسسات والهيئات وسفراء بعض الدول، بينما امتلأت جنبات الكاتدرائية بالمصلين من أبناء الكنيسة.

وأوفد الرئيس السيسي، اللواء أ.ح أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية، لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأقباط الأرثوذكس.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد في مساء اليوم السبت، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

قداس عيد القيامة 2024

يشارك في قداس عيد القيامة اليوم، عدد من المطارنة والأساقفة والكهنة، بحضور مندوب عن الرئيس، وعدد من الوزراء، وحضور الأقباط حاملي الدعوات الشخصية.

وتبث الصلوات عبر التليفزيون المصري والفضائيات القبطية، وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت.