محلل سياسي: العالم أمام مؤشرات إيجابية تقود لوقف الحرب على غزة

قال المحلل السياسي وصانع المحتوى، محمد صلاح، إن العالم حتى الآن لديه مؤشرات إيجابية حول جولات التفاوض بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي منذ أمس مع وجود ويليام بيرنز، مدير المخابرات المركزية الأمريكية، في القاهرة لحضور هذه المرحلة من المفاوضات مع وجود وفد من حركة حماس وقيادات كبرى من الدولة المصرية من أجل فرض اتفاق مصري يتسم بالتوازن والمنطقية في رد الحقوق لأصحابها.

قلة الثقة بين الأطراف

وأضاف صلاح، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن سبب عدم الوصول إلى اتفاق في الوقت الحالي هو عدم وجود ثقة بين الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والقيادات داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا ثقة ما بين حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، أو ثقة ما بين كل الأطراف في الصراع.

مخطط التدخل المصري لحل الصراع

وواصل: «التدخل المصري سيبدأ كمرحلة أولى ببناء ثقة بين الأطراف، وبعد ذلك تحقيق وقف شام لإطلاق النار داخل قطاع غزة، والتحدث في مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة»، منوهًا إلى أن المفاوضات ليست سهلة، فكل طرف يحاول أن يلعب لعبة الوقت مع الطرف الآخر.