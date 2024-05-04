جولة مفاجئة لوكيل «صحة الفيوم» على الوحدات الصحية.. إحالة للتحقيق ومكافأة

نظم الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، جولات تفقدية مفاجأة على 10 وحدات صحية بنطاق إدارات أبشواي وسنورس والفيوم، ضمن متابعته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل في الوحدات الصحية، إذ أصدر العديد من القرارات بين نقل ومجازاة للمقصرين والمتغيبين عن العمل، ومكافأة المتميزين، وذلك ليكونوا عبرة وأسوة للبقية.

واستهل وكيل وزارة الصحة بالفيوم، جولته، بتفقد سير العمل في الصحية بمنشأة طنطاوي التابعة لإدارة سنورس، حيث تفقد الاستقبال، والتعقيم، والصيدلية، والأسنان والمعمل، وأمر بفحص دفاتر الحضور والانصراف، مقررًا تحويل المتغيبين دون إذن للتحقيق.

سرعة تركيب جهاز بصمة

ووجه وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، بسرعة تركيب جهاز البصمة، ونقل الكاتب إلى مكتب الصحة بدلًا من غرفة الملفات، فضلًا عن التواصل مع مدير التموين الطبي بالمديرية لتوفير النواقص في عيادة الأسنان، فضلًا عن تحويل مريض لمستشفى سنورس، موجهًا المستشفى بعمل اللازم للمريض.

وأبلغ مركز السيطرة والتحكم في الأزمات بالمحافظة، بالتدخل لإزالة الحشائش المنتشرة في الوحدة، والتي ستتولى إزالتها فور الانتهاء من إجازة شم النسيم.

تحويل أطباء وحدة صحية للتحقيق

وقرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم، بتحويل أطباء الأسنان بالوحدة المحلية بالسعيدية، للتحقيق، وإعادة توزيع الزائد منهم على وحدات أخرى، وذلك بسبب تغيبهم جميعًا عن العمل، فضلًا عن تكليف مهندسة الصيانة بالمديرية بإصلاح عطل كرسي الأسنان.

إصلاح أعطال كرسي الأسنان

وخلال جولته بالوحدة الصحية بإلياس بدائرة مركز إبشواي، وجه بإصلاح عطل كرسي الأسنان، وإلغاء الأسنان المسائي لعدم الحاجة لهم، فضلًا عن نقل مصل العقرب الزيادة إلى مستشفى أبشواي، فضلًا عن إعادة توزيع أطباء الأسنان على أماكن أخرى وإلغاء المسائي، وتحويل المتغيبين دون إذن للتحقيق، مشددًا على سرعة تركيب جهاز البصمة.

صرف مكافأة لممرضة بوحدة كفر عبود

وأمر وكيل الوزارة، بصرف مكافأة لفاطمة أحمد إسماعيل، الممرضة المسؤولة عن وحدة كفر عبود الصحية، فضلًا عن تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق، ونقل العدد الزائد منهم إلى وحدة أخرى.

وخلال تفقده وحدة سنرو القبلية، قرر وكيل الوزارة، تحويل الكاتب للتحقيق لتغيبه عن العمل، وتوقيع ترك عمل له.

وفي الوحدة الصحية بتلات، أمر بتغيير سرير الاستقبال في أسرع وقت، مؤكدًا على استمرار الجولات المفاجأة للتأكد من تقديم خدمة طبية جيدة وآمنة للمريض، فضلًا عن متابعة تركيب أجهزة البصمة لضمان الالتزام وعدم الغياب.