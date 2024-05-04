مستشار سابق لترامب: واشنطن لا تعتقد بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة

قال الدكتور جبريال صوما، المستشار السابق لترامب، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن محكمة الجنايات الدولية ليس لديها الصلاحيات لمحاكمة المسؤولين في إسرائيل؛ نظرا لأن تل أبيب بها محاكم بإمكانها أن تقوم بهذه المهمة.

واشنطن لا تعتقد أنه توجد جرائم إبادة جماعية في غزة

وأضاف «صوما»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن واشنطن لا تعتقد أنه توجد جرائم إبادة جماعية في غزة؛ نظرا لأن إسرائيل أنذرت سكان المدن التي كانت تقصفها بإخلائها وبالتالي منهم من بقي ومنهم من غادر.

أمريكا تعتقد أن إسرائيل تدافع عن نفسها

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن ما تقوم به إسرائيل في الوقت الحاضر هو للدفاع عن النفس، وعما حدث في 7 أكتوبر، هذا هو موقف الولايات المتحدة، موضحا أن أمريكا لديها جنود في عدد كبير من دول العالم.