أمطار غزيرة وعواصف وفيضانات.. ماذا يحدث في دول الخليج؟ (فيديو)

شهدت دولتان خليجيتان أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، وأثرت على الحياة بعدما غمرت عددا كبيرا من الشوارع في مدن سعودية وإماراتية، استمرارًا لموجة الطقس السيئ التي تضرب مناطق الخليج العربي منذ فترة.

إغلاق مدارس في عدد من المناطق بالسعودية

وبحسب «العربية»، فإنّ السلطات السعودية أمرت بإغلاق المدارس في عدة مناطق في المملكة بعد أنّ غمرت مياه السيول عددًا كبيرًا من الطرق.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية في هذه المناطق، وأصدر تحذيرًا «أحمر» في مناطق القصيم والمنطقة الشرقية والرياض والمدينة المنورة، وتقرر الغاء الدراسة وتحوليها عن بُعهد في بعض المدن.

وذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية عن مقتل شخص وفقدان أخر جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة بلّسمر شمالي مدينة أبها، وتحديداً في وادي خارف التابع لمركز حوراء بلّسمر، حيث استقلا سيارة والدهما المتوفى منذُ سنوات، من نوع جيب لاندكروزر للتنزه والاستمتاع بالأجواء الماطرة يوم الأربعاء، وعبرا وادي خارف بلّسمر، ولكنهما وقعا ضحية سيل كبير جرف سيارتهم، ووجدت السلطات جثة أحدهم، وجاري البحث عن المفقود الأخر.

أمطار غزيرة في الإمارات

وفي الإمارات شهدت مدينة دبي أمطار غزيرة لدرجة تحويل رحلات جوية لمطارات أخرى والغاء بعض الرحلات خلال ساعات الليل.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات قد رفعت مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة يومي الخميس والجمعة، حسبما ذكرت «سي إن إن».

أوصت وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بتفعيل نظام الدراسة عن بعد ليومي الخميس والجمعة لجميع المؤسسات التعليمية، والعمل عن بٌعد لجميع الهيئات الحكومية، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه والسدود خلال فترة الحالة الجوية.

يُذكر أن الإمارات تعرضت لموجة أمطار غزيرة في 16 أبريل الماضي بكميات لم تشهدها منذ 75 عامًا، ما أدى إلى غمر طرقات ومنازل بالمياه وتعطيل الحركة.

وذكر عالم المناخ في جامعة بنسلفانيا مايكل مان، عالم أن ثلاثة أنظمة ضغط منخفض شكلت قطارا من العواصف يتحرك ببطء على طول التيار النفاث نحو شبه الجزيرة العربية، مضيفًا في تصريحات لوكالة «أسوشيتد برس»، أنّ نظام الضغط المنخفض القوى أدى إلى جولات متعددة من الرياح العاتية والأمطار الغزيرة إلى الأجزاء الشمالية والشرقية من الإمارات.