حملات توعوية بأهمية ترشيد المياه في قريتي نيتيت وكفر إبراش بالشرقية

نظّمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية حملات توعوية للمواطنين المترددين على القوافل الصحية في قريتي نيتيت وكفر إبراش، والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجامعة الزقازيق، ووحدة السكان برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق.

التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة

وذكرت شركة مياه الشرب بالشرقية، في بيان صدر عنها، أنّ الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية نفّذت حملات توعوية تزامنًا مع تنفيذ القوافل الصحية بقريتي نبتيت وكفر إبراش بمركز ومدينة مشتول السوق، حيث تمّ توعية المواطنين المترددين على القوافل بأهمية ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية، والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب التعريف بالخط الساخن 125 لشكاوى واستفسارات المياه والصرف الصحي بجانب التعريف بالخدمات المقدمة من الشركة.

تنفيذ برنامج توعوي شامل للمواطنين

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية التواصل مع جميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تنفيذ برنامج توعوي شامل للمواطنين للمحافظة على مواردنا المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بجانب المحافظة على شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، في إطار تطبيق سياسة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.