لأعضاء النقابات المهنية.. هل يحتسب التدريب الإجباري ضمن مدة المعاش؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية شروطًا محددة للحصول على معاش التأمينات، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، منها ألا يكون الشخص مؤمن عليه، ويتقاضى راتبا.

وألزم القانون أعضاء النقابات المهنية الراغبين في الحصول على معاش التأمينات الاجتماعية، التأكد من قيد أسمائهم في جدول المشتغلين في النقابة المهنية الخاصة بهم.

لا تعتبر مدة التدريب مزاولة للمهنة

وأوضح القانون الفرق بين مدة التمرين الإجباري والقيد بجدول المشتغلين في الحصول على المعاش، فوفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، لا تعتبر مدة التدريب الإجباري بالنسبة للنقابات المهنية مدة مزاولة للمهنة، بالنسبة لجميع النقابات المهنية، ويُستحق صرف المعاش، وذلك في حالة توافر باقي شروط استحقاق المعاش.

شروط الحصول على المعاش

ويحصل الشخص المستحق على المعاش عن المؤمن عليه بشروط محددة بالنسبة للابن أن يكون مصاب بعجز يجعله غير قادر على العمل، أو أنه لم يبلغ لم يبلغ السن القانوني، أما بالنسبة للابنة تحصل على المعاش إذا كانت مُطلقة أو أرملة.