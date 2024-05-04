من الملتزم بسداد الاشتراكات التأمينية حال إيقاف المؤمن عليه عن العمل؟

يعتبر إيقاف الشخص المؤمن عليه، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، من الأمور السيئة التي من الممكن أن تحدث للموظف، ولكن في حال تم ذلك من سيقوم بسداد الاشتراكات التأمينية؟.

من يسدد الاشتراكات خلال فترة الإيقاف عن العمل؟

ويرغب كثير من الأشخاص في معرفة من سيقوم بسداد الاشتراكات التأمينية إذا تم إيقاف المؤمن عليه عن العمل، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» ذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

صاحب العمل يلتزم بسداد الاشتراكات

وينص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على أن صاحب العمل في حالة إيقاف المؤمن عليه عن عمله يقوم هو بسداد الاشتراكات التأمينية عنه وذلك خلال فترة الإيقاف أيًا كانت المُدة.