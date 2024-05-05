استقرار ملحوظ في سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، اليوم، استقرارا في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرفية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.75 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.83 جنيه للشراء، وسجل 12.85 جنيها للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.80 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.71 جنيه للشراء، كما سجل نحو و12.80 جنيه للبيع، في بنك cib.