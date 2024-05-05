«الأرصاد السعودية» تحذّر من أمطار رعدية في بعض المناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم، عن توقعاته باستمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق «نجران، جازان، عسير»، وبعض مناطق الرياض والشرقية، وقد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف، بحسب ما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

أمطار السعودية

ووفق التقرير، تشير حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر إلى أنّها غربية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومترا في الساعة بالأجزاء الشمالية والوسطى، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كيلومترا في الساعة بالأجزاء الجنوبية.

ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وتكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة، أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كيلومترا في الساعة بالأجزاء الشمالية، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كيلومترا في الساعة بالأجزاء الجنوبية، ويتراوح ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وتكون حالة البحر خفيفة الموج.