وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن أحد أهم شعراء السعودية بعد معاناة مع المرض

أعلنت صحيفة «عكاظ» السعودية، وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد معاناة مع المرض، وهو أحد أهم شعراء المملكة.

معلومات عن الشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن

الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز آل سعود، وُلد في الرياض في 2 إبريل 1949، وهو شاعر سعودي محليا وعربيا، وله جهود كبيرة في صياغة نصوص أدبية تمزج بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي بمستوى راقٍ.

وجرى تكريمه من قبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ومنحه وشاح الملك عبد العزيز في عام 2019.

دواوين الأمير بدر بن عبد المحسن

والراحل له مجموعة من الدواوين الشعرية البارزة، منها: «ما ينقش العصفور في تمرة العذق» الصادر عام 1989، «رسالة من بدوي» الصادر عام 1990، «لوحة ربما قصيدة» الصادر عام 1996، و«ومض» الصادر عام 2010.