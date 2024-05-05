طرح شقق سكنية في شبرا الخيمة كاملة التشطيب.. ادفع 15% وقسط على 5 سنوات

أكد المهندس إيهاب حنفي، المتحدث باسم صندوق التنمية الحضرية، أن الصندوق يواصل طرح وحدات سكنية بشكل دوري، كاملة التشطيبات «سوبر لوكس»، بمقدم حجز قيمته 15%، وتقسيط لمدة 5 سنوات، مؤكدًا وجود قوائم انتظار حجوزات المواطنين كبيرة، ما يدل على جودة الوحدات التي يطرحها الصندوق.

تفاصيل الوحدات السكنية

وعن الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق التنمية الحضرية بمحافظة القليوبية، أضاف حنفي في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تقع في منطقة الأوقاف بشبرا الخيمة، وعددها 25 عمارة سكنية، العمارة مكونة من دور أرضي، و10 أدوار مكرر، والدور يحتوي على 8 شقق، ومتوسط المساحة 113 مترًا.

وأكد المهندس إيهاب حنفي أن كل مشروعات صندوق التنمية الحضرية مكتملة التشطيبات والخدمات، إذ يتوفر بكل مشروع حدائق ومساحات خضراء، إلى جانب وجود صالات رياضية «جيم»، ومسجد ووحدات صحية ومحلات بقالة، لتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنين.