أمير صلاح الدين: سعيد بالتمثيل أمام مصطفى فهمي في فيلم السرب

أكد الفنان أمير صلاح الدين سعادته بالمشاركة في فيلم السرب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين بينهم مصطفى فهمي، بحسب ما ذكره عبر صفحته على «فيسبوك».

أمير صلاح الدين: سعيد بالمشاركة في فيلم السرب

وكتب أمير صلاح الدين في منشور على «فيسبوك»: «اتشرفت أكون ضيف على أسرة فيلم السرب في قمة سعادتي وأنا بمثل أمام النجم الكبير مصطفى فهمي، استمتعت جداً بالدويتو، وأتمنى يتكرر تاني كتير».

أبطال فيلم السرب

يذكر أن فيلم السرب عرض في السينمات بداية من 1 مايو الجاري، وشارك في بطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم أحمد السقا وشريف منير ومصطفى فهمي ومحمد ممدوح وعمرو عبدالجليل ودياب، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، بينهم أحمد حاتم وأمير صلاح الدين وكريم فهمي وآسر ياسين ومحمود عبد المغني.