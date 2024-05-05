2.4 مليون جنيه إيرادات فيلم السرب بدور العرض أمس.. صدارة لليوم الرابع

حافظ فيلم السرب، على المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما لليوم الرابع على التوالي، وحقق إيرادات أمس السبت 2 مليون و421 ألفا و168 جنيها، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوزت حصيلة إيرادات فيلم السرب خلال 4 أيام عرض بالسينما 8 ملايين جنيه، وحظي بإشادات نقدية وجماهيرية واسعة.

أبطال وصناع فيلم السرب

يقود بطولة فيلم السرب كل من أحمد السقا، محمد ممدوح، آسر ياسين، دياب، شريف منير، أحمد حاتم، كريم فهمي، مصطفى فهمي، نيللي كريم وصبا مبارك، تأليف عمر عبد الحليم، إخراج أحمد جلال.

قصة فيلم السرب

تدور قصة فيلم السرب عن ملحمة القوات الجوية المصرية للرد على ما تعرض له عمال مصريون في منطقة درنة الليبية على يد تنظيم «داعش» الإرهابي.