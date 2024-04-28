تراجع أسعار السمك اليوم بسوق العبور.. اعرف البلطي بكام

سجلت أسعار السمك اليوم بسوق العبور، حالة من التراجع، ليسجل سعر السمك البلطي نحو 64 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا.

أسعار السمك اليوم بسوق العبور

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار السمك اليوم بسوق العبور وفقا لآخر تحديث للموقع.

- استقر سعر السمك البلطي الكبير عند قيمة تتراوح بين 60 و64 جنيهًا للكيلو.

- ثبت سعر السمك البلطي الوسط ليتراوح بين 54 و58 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد تراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- جاء سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم اليوم متراوحا من 100 إلى 140 جنيهًا.

- بينما تراوح سعر كيلو بوري صغير الحجم من 85 إلى 95 جنيهًا.

- بلغ سعر «السبيط - كاليماري» اليوم من 190 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو سمك موسى يتراوح من 190 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم يتراوح ما بين 80 و140 جنيهًا.

- جاء سعر سمك المكرونة خليجي متراوحًا من 70 إلى 120 جنيها.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 220 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 170 جنيهًا.

- سجل سعر سمك الوقار من 100 إلى 160 جنيهًا.

- سعر الجمبري الجامبو، يتراوح بين 540 و640 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم يتراوح من 450 إلى 530 جنيها للكيلو.

- أما عن سعر الجمبري متوسط الحجم، يتراوح من 340 إلى 440 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح ما بين 100 و270 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد ما بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.