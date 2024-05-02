«التعليم» تكشف تفاصيل امتحانات أبناؤنا في الخارج الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبناؤنا في الخارج (2023-2024)، في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أبناؤنا في الخارج، لصفوف مرحلة رياض الأطفال (الصفين الأول والثاني)، والمرحلة الابتدائية (الأول والثاني والثالث)، على أن يتم تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) لملفات الأنشطة من خلال هذا الرابط

كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة

شددت الوزارة، على ضرورة تأكد الطالب من كتابة بياناته الشخصية على ملف الأنشطة، التي تتضمن «اسم الطالب – رقم الجلوس»، وعقب انتهاء الطالب من تأدية الأنشطة، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكتروني للملف على هيئة ملف (PDF)، وإرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج، باستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة.

إتاحة تحميل وإرسال ملفات أنشطة الطلاب لمدة أسبوعين

من المقرر أن يتم إتاحة تحميل وإرسال ملفات أنشطة الطلاب لمدة أسبوعين من تاريخه، بحيث يكون آخر موعد لرفع ملف الأنشطة، بعد أداء الطلاب هو 17 مايو 2024.

كما تؤكد الوزارة، أنه سيتم عقد امتحانات أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 – 2024، بنفس الطريقة والإجراءات التي تم من خلالها تأدية امتحانات الفصل الدراسي الأول بها.