فتح بوابة التعليم الفني للطلاب المتخلفين عن تسجيل بياناتهم بدءا من الغد

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة برئاسة أيمن موسى وكيل أول الوزارة، عن فتح البوابة الإلكترونية الخاصة بالتعليم الفني اعتباراً من غدا السبت، وحتى الجمعة المقبلة، حتى يتسنى للطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية «استمارة الطالب» المخصص لذلك في المواعيد المقررة، لتسجيل بياناتهم.

امتحانات الدبلومات الفنية

وأكدت أن ذلك يأتي في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية «صناعي - تجاري - زراعي - فندقي» للعام الدراسي 2023/2024، ونظراً للالتماسات المقدمة من عدد كبير من أولياء أمور طلاب التعليم الفني بجميع المديريات بشأن استثناء أبنائهم الذين تخلفوا عن تسجيل بياناتهم على بوابة الخدمات الإلكترونية المخصص لذلك في المواعيد المقررة.