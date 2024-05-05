«ملك الأكشن».. محطات في حياة المخرج حسام الدين مصطفى

في مثل هذا اليوم من عام 1926، وُلد في حي السيدة زينب بالقاهرة «ملك الأكشن» في السينما المصرية، المخرج الكبير حسام الدين مصطفى ليُصبح أحد أهم رواد الفن السابع في تاريخ مصر والعالم العربي، وفي ذكرى ميلاده نحتفل بعبقريته إذ أثرى السينما المصرية بأعماله الخالدة.

حسام الدين مصطفى أحد أشهر المخرجين السينمائيين المصريين، قدم ما يقرب من 107 عملاً درامي وسينمائي وشارك كبار النجوم في الفن ومنهم ليلى علوي في فيلم غرام الأفاعي عام 1988 ومديحة كامل وعمرو دياب في العفاريت عام 1990، قدم الفنانة نادية الجندي في أكثر من عمل سينمائي لاقى نجاحاً كبيراً منهم فيلم الباطنية عام 1980 وفيلم المدبح عام 1985 كما شارك الفنانة نجلاء فتحي في فيلم صابرين عام 1975.

وتنقل في أعماله بين الدراما والمغامرات والكوميدي ليقدم أعمالاً تاريخية وحربية منهم فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي بطولة محمود ياسين عام 1974 وغيرها الكثير من الأعمال القيمة.

المخرج حسام الدين مصطفى

المخرج حسام الدين مصطفى ولد في 5 مايو عام 1926، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1950 ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الإخراج على يد أكبر مخرجي هوليوود، وعاد إلى القاهرة عام 1956 وقدم العديد من الأفلام لكنه برع في الأكشن.

أشهر أعمال المخرج حسام الدين مصطفى

ومنذ عام 1956 وحتى عام 1994 يحمل في رصيده ما يقرب من 100 فيلم سينمائي، ومن أشهر أفلامه: فيلم الباطنية والرصاصة لاتزال في جيبي والنظارة السوداء والأخوة الأعداء والظالم والمظلوم وغيرها الكثير، ثم اتجه في الفترة الأخيرة لتقديم الأعمال الدرامية، إذ بدأ يقدم أعمالاً درامية منذ عام 1995 وخاصةً التاريخية وأشهرهم مسلسل الفرسان بطولة أحمد عبدالعزيز والإمام أبو حنيفة النعمان والأبطال وعصر الأئمة ونسر الشرق والإمام ابن حزم.

رحل المخرج حسام الدين مصطفى عن عالمنا في 22 من شهر فبراير عام 2000 عن عمر يناهز 74 عاماً تاركاً رصيداً حافلاً من الأفلام والمسلسلات الهامة والهادفة، وتاركاً أثره الطيب وأعماله التي لازالت تحقق نجاحات حتى وقتنا هذا.