انخفاض سعر طن الذرة الصفراء اليوم في مصر.. اعرف «الأوكراني» بكم؟

سجل سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد 5-5-2024، انخفاضاً كبيراً في الأسواق بمختلف أنواعها، كما انخفضت أسعار الأعلاف في بورصة الدواجن اليوم، حيث سجل سعر طن الذرة البيضاء تراجعاً يقدر بنحو 1953 جنيهاً.

سعر طن الذرة الصفراء اليوم

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، سعر طن الذرة اليوم في مصر بمختلف أنواعها، بحسب آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الذرة اليوم في مصر

- سجل سعر طن الذرة البيضاء، تراجعا في الأسواق اليوم، بنحو 1953 جنيها، ليسجل سعر الطن نحو 13 ألف جنيه.

- استقر سعر طن الذرة الأوكراني اليوم في بورصة الدواجن، وسجل سعر الطن نحو 10 آلاف و500 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة الأرجنتيني اليوم في بورصة الدواجن، وسجل سعر الطن نحو 11 ألفا و500 جنيه.

- استقر سعر طن الذرة البرازيلي اليوم في بورصة الدواجن، وسجل سعر الطن نحو 11 ألفا و500 جنيه.

أسعار أعلاف الصويا في بورصة الدواجن

- استقر سعر طن علف الصويا 44% اليوم في بورصة الدواجن، وسجل سعر الطن نحو 25 ألفا و750 جنيها.

- استقر سعر طن علف الصويا 46% اليوم في بورصة الدواجن، حيث سجل سعر الطن نحو 26 ألفا و700 جنيه.