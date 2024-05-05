في اليوم العالمي لنظافة الأيدي.. 8 أمراض يمكنك تجنبها في أقل من 5 دقائق

يحتفل الجميع باليوم العالمي لنظافة الأيدي في 5 مايو من كل عام، إذ قررت منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة تخصيص هذا اليوم سنويًا للتوعية بفوائد غسل اليدين باستمرار للحفاظ على الجسم من الأمراض المعدية، فضلا عن عن تلك العادة تساعد على ترطيب البشرة وتتعز من قوة الجهاز المناعي بالجسم، إذ تمنع الطفيليات من الدخول إلى الجسم.

غسل اليدين للوقاية من العدوى

الدكتورة إيمان سند أخصائي الأمراض الجلدية، أوضحت خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ سوء نظافة اليدين يمكن أنّ يتسبب في إصابة الشخص بالكثير من الأمراض، ويجب تطهير الأيدي للابتعاد عن مسبباتها ومنع الجراثيم والبكتيريا من الدخول إلى الجسم.

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ السبب الرئيسي لإصابة الجسم بالأمراض، هو انتقال الجرائيم داخله عبر الأيدي، وعدم نظافتها يسبب كثيرًا من الأمراض، كالآتي:

الإصابة بالالتهاب الرئوي بسبب الحساسية التي تنتقل من الأيدي، وغسلها يمكن أنّ يمنع دخول البكتيريا المسببة للالتهاب إلى الجسم.

غسل اليدين يقي من التهابات الجهاز التنفسية.

يمكن أنّ تتسبب الأيدي غير النظيفة في الإصابة بالتهابات الأنف والعين.

الإسهال والإمساك عبارة عن عدوى معوية تسببها الطفيليات، والسبب الرئيسي للإصابة بها هو نقل الملوثات من الأجواء إلى اليدين ثم المعدة، وغسل اليدين يقلل خطر الإصابة بهذه العدوى، فضلا عن الوقاية من التهابات المعدة أو التهاب الكبد الفيروسي.

الطريقة الصحيحة لغسل اليدين

وبحسب وزارة الصحة والسكان، يجب اتباع هذه الخطوات في كل مرة تغسل فيها يديك: