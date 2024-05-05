هل الإصابة بالبرد تتعارض مع تناول الفسيخ والرنجة؟.. 5 نصائح مهمة

مع اضطراب الحالة الجوية بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، يصاب كثيرون بالبرد نتيجة تباين الحرارة بين انخفاضها في فترات الليل المتأخرة والساعات المبكرة من الصباح وارتفاعها في فترة الظهيرة، لذا بالتزامن مع حلول عيد شم النسيم، يراود ذهن البعض سؤال عن إمكانية تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة والسردين إذا كان الشخص مصابًا بالإنفلونزا.

الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، شرح خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ العادات الغذائية بطبيعة الحال لها تأثير كبير على وظيفة الجهاز المناعي، مشيرا إلى أنّ الفسيخ والرنجة أو الأسماك المملحة بشكل عام، لا بد من تجنب تناولها إذا كان الشخص يعاني من دور برد أو مصاب بالإنفلونزا لعدم تعريضه لنقص المناعة أو زيادة ارتفاع ضغط الدم الذي بدوره يؤثر على الجهاز التنفسي.

تحذير من تناول الفسيخ والرنجة

واتفق معه الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إذ حذر من تناول المصابين بالإنفلونزا للأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ، إذ قد يتعرضون إلى مضاعفات حصية تتمثل في الآتي:

ارتفاع نسبة الأملاح في الدم مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان وصعوبة التنفس.

ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من مضاعفات الإنفلونزا والبرد.

البكتيريا الموجودة في الفسيخ والرنجة، تزيد من الإصابة بضعف المناعة.

تناول الفسيخ والرنجة خلال الإصابة بالإنفلونزا يزيد من بكتيريا الأمعاء والجهاز الهضمي.

احتياطات تناول الفسيخ والرنجة

وقدم الاستشاريان احتياطات عامة عند تناول الفسيخ والرنجة لعدم تأثيرهما على المناعة تتمثل في التالي: