كيف يؤثر التوتر والقلق على الجسم؟.. مخاطر صحية غير متوقعة

سماع نبأ غير سار، الخوف من عدم اكتمال أمر ما، المشكلات الحياتية المختلفة، أشياء يتعرض لها كثيرون يوميا مما يسبب لهم الشعور بالتوتر والقلق، ولا تؤثر تلك المشاعر السلبية على الشخص نفسيا فقط بل يمتد الأمر إلى التأثير الجسدي، مثل أنّ يشعر البعض بآلام في المعدة عند التوتر أو الإحساس بالغثيان.

أضرار التوتر على الصحة الجسدية

الدكتور طارق إلياس خبير التنمية البشرية، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إنه من ضمن أضرار التوتر على الصحة الجسدية والنفسية للإنسان، آلام المعدة والإسهال والإمساك والغثيان، موضحًا أنّ إجهاد العضلات من أكثر الأعراض الجسدية شيوعًا للتوتر.

ضعف جهاز المناعة

وتابع خبير التنمية البشرية، أنّ الإنسان المتوتر يشعر بالتعب والإجهاد والخمول، لأن جسمه يكون في حالة يقظة متزايدة، لافتًا إلى أنّ التوتر والإجهاد يؤثران على البشرة وقد يؤديان إلى ظهور بعض المشكلات مثل حبوب الشباب والإكزيما والصدفية، مضيفًا أنّ التوتر يتسبب في ضعف جهاز المناعة.