أستاذة بجامعة عين شمس بعد فوزها بجائزة خليفة التربوية: سعيدة جدا (فيديو)

كشفت الدكتورة رانيا حتحوت أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، كواليس فوزها بجائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي، وذلك خلال لقائها على قناة «DMC».

الجائزة أنشئت عام 2007

وقالت رانيا حتحوت إنَّ جائزة خليفة التربوية يتمّ منحها من إمارة أبو ظبي في دورة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًة الى أنَّه تمّ إنشائها عام 2007 من خلال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمة الله عليه.

تكريم المبتكرين في التعليم

وتابعت: «كان هدف الجائزة وقت إنشائها أن يكون هناك ارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية في الوطن العربي، واكتشاف وتكريم المتميزين والمبتكرين في مجال التعليم سواء التعليم الجامعي أو التعليم ما قبل الجامعي».

وتابعت: «فزت بالمركز الأول في فئة الأستاذ الجامعي، وأنا سعيدة جدا بها لأنّها مختلفة عن كل الجوائز التي حصلت عليها من قبل، دائمًا الجوائز كانت تهتم بالبحث العلمي وبالناحية العلمية، وهذه الجائزة هي جائزة متكاملة، كان بها 3 ملفات كبار لابد من تقديمها، ملف خاص بالبحث العلمي، وملف خاص بالتعليم والتدريس، وملف خاص بخدمة المجتمع والجامعة والبيئة، ودور الأستاذ الجامعي أن يكون لديه الجوانب الثلاثة وألا يقصر في جانب منها».