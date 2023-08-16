أعلاها الإمارات.. تعرف على الحالة الجوية في مصر والدول العربية اليوم

يرغب العديد من مواطني الدول العربية في معرفة حالة الطقس خلال ساعات النهار والليل، حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقًا لحالة الطقس، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» حالة الطقس في مصر والدول العربية اليوم الأربعاء، والتي يغلب عليها ارتفاع كبير في درجات الحرارة في بعض المناطق وبلاد تشهد سقوط أمطار رعدية.

حالة الطقس في مصر

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان لها اليوم، أن البلاد ستشهد طقسا حارا ورطبا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، وحار ليلاً معتدل الحرارة ورطب خلال ساعات الليل على شمال الصعيد والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة في الدول العربية

وبحسب ما جاء في موقع «طقس العرب» فإن الأحوال الجوية تختلف من دولة لأخرى، إذ تسجل درجة الحرارة اليوم الأربعاء بدولة الكويت 39 درجة مئوية في العظمى و 32 درجة مئوية في الصغرى، بينما سجلت جدة في السعودية، العظمى 37 درجة مئوية و32 درجة مئوية خلال ساعات الليل، وتصل درجة الحرارة الكبرى في أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات 42 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 35 درجة، بينما تبلغ درجة الحرارة القصوى في دولة الجزائر 30 درجة مئوية ودرجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء

تبلغ درجة الحرارة القصوى في مدينة الرباط، عاصمة المغرب، 25 درجة مئوية للكبرى و20 درجة مئوية خلال ساعات الليل، وتبلغ درجة الحرارة القصوى في طرابلس 36 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، وتبلغ درجة الحرارة القصوى في نواكشوط بموريتانيا 28 درجة مئوية مع توقعات بسقوط أمطار رعدية بعد الظهر ودرجة صغرى 25 درجة مئوية خلال ساعات الليل.