محافظ المنوفية: 81 مليون جنيه حجم مشروعات الخطة الاستثمارية بمنوف وسرس الليان

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالي عدد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 بمدينة منوف بلغ 11 مشروعا خدميا وتنمويا بقيمة استثمارية تجاوزت 63 مليونا و324 ألف جنيه، مؤكدا المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات، والعمل على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة الانتهاء منها، وفقا للجداول الزمنة المقررة.

إنجازات قطاع الرصف

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم الانتهاء من رصف وتطوير شارع كلية الهندسة بمنوف بطول 300 متر، وتطوير منطقتي عزبة المحطة وعزبة القشلا بتركيب بلاط الإنترلوك، وترميم وإعادة رصف شارع محمد فريد بطول 900 متر، وجارٍ تطوير طريق منوف برهيم من تمثال أحمد شاكر حتى سور محطة محولات منوف، وإعادة رصف طريق سرس منوف بداية من أمام نافورة الدولفين للاتجاه الأيمن حتى مزلقان القطار، وعمل بلدورات وبلاط أرصفة بطول 1000 متر.

إنجازات قطاع الكهرباء

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم الانتهاء من شراء وتوريد أدوات ومهمات إنارة وتركيب أعمدة إنارة بمدينة منوف، ضمن أعمال منظومة الإنارة لتحسين مستوى الرؤية البصرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وفيما يخص قطاع تحسين البيئة، جار استكمال تغطية مسافة 125 مترا من مصرف منوف بجوار محطة محولات منوف اتجاه كفر السنابسة، كما تم الانتهاء من دعم وصيانة الحملة الميكانيكية بمنوف، لرفع كفاءة المعدات وتعظيم الاستفادة القصوى منها لضمان تأدية المهام على أكمل وجه.

انتهاء مشروعات سرس الليان

وأكد محافظ المنوفية الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة سرس الليان بقيمة استثمارية تقارب 18 مليون جنيه، منها تطوير منظومة الحماية المدنية ورصف طريق السوق أمام مدرسة الاتحادية حتى تقاطع سكة الجزيرة وطريق سروهيت من كوبري الجمال حتى كوبري مصرف سرس الليان ورصف ببلاط الإنترلوك لعدد 3 مناطق «سيدي الكوراني - مصطفى كامل - شارع الجمهورية»، بطول 5 آلاف و304 أمتار، فضلا عن شراء مهمات إنارة ورفع كفاءة معدات الحملة الميكانيكية واستكمال إنشاء سوق حضاري بسرس الليان، ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل للشباب.