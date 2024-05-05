«الأرصاد»: كتل صحراوية شديدة الحرارة تؤثر على محافظات الصعيد اليوم

كشف هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم، على محافظات جنوب ووسط الصعيد، إذ تسجل الحرارة بين 35 و38 درجة مئوية للعظمى خلال ساعات النهار.

كتل صحراوية حارة على جنوب الصعيد

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إلى استمرار تعرض وسط وجنوب الصعيد إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم، بسبب امتداد كتل هوائية شديدة الحرارة آتية من المناطق الصحراوية الغربية والجنوبية، يصاحبها نشاط للرياح الحارة التي تزيد من ارتفاع معدلات الحرارة طوال ساعات النهار.

درجات الحرارة اليوم على محافظات الصعيد

وعن قيم الحرارة المسجلة اليوم الأحد على محافظات وسط وجنوب الصعيد وفقَا للأرصاد الجوية، فقد جاءت كالتالي:

المنيا: العظمى 32 الصغرى 18

أسيوط: العظمى 33 الصغرى 18

سوهاج: العظمى 35 الصغرى 21

قنا: العظمى 37 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 37 الصغرى 23

أسوان: العظمى 38 الصغرى 24

الوادي الجديد: العظمى 36 الصغرى 20

أبو سمبل: العظمى 38 الصغرى 24