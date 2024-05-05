«الأرصاد» تحذّر من انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية كافة، بقيم تتراوح بين 4 حتى 5 درجات، بسبب كتل هوائية باردة قادمة من جنوب شرق أوروبا على البحر المتوسط.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة ستظل حول المعدلات الطبيعة في هذا الوقت من العام خاصة على محافظات شمال البلاد وشمال الدلتا، حيث تتراوح الحرارة العظمى بين 22 حتى 28، في حين تتراوح العظمى على ومدن القناة وخليج السويس بين 28 حتى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى، فجاءت كما يلي.

القاهرة: الحرارة العظمى 28 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 27 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 28 الصغرى 16

بنها: العظمى 27 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 27 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 26 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 28 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 28 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 29 الصغرى 14

السويس: العظمى 29 الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 23 الصغرى 15

مطروح: العظمى 23 الصغرى 15

العلمين: العظمى 22 الصغرى 15

الفيوم: العظمى 30 الصغرى 18

بني سويف: العظمى 30 الصغرى 18