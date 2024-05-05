«الأرصاد»: طقس لطيف اليوم على السواحل الشمالية.. بارد ليلا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية، دافئ على القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا حتى أسيوط وسط محافظات الصعيد، يكون حارًا على باقي الأنحاء نهارًا، ومع بداية ساعات المساء يسود الطقس المائل للبرودة على الأنحاء كافة.

الشبورة المائية

ونوّهت الأرصاد الجوية بانخفاض الرؤية الأفقية، خلال فترة الشبورة المائية الكثيفة حتى ساعات الصباح المتأخرة، التي تصل إلى حد الضباب أحيانًا، على شمال البلاد حتى محافظات شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وجبال البحر الأحمر، وأيضًا على الطرق السريعة والزراعية والمؤدية إلى السواحل الشمالية.

حالة الملاحة البحرية

وعن حالة الملاحة البحرية، فأوضحت الهيئة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء على البحرين المتوسط والأحمر ستكون معتدلة ومهيئة لممارسة الأنشطة البحرية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.