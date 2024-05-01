«آمنة»: رفع درجة الاستعداد في المحافظات احتفالا بشم النسيم وعيد القيامة

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع وعيد القيامة المجيد والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة، وتبدأ من يوم السبت وحتى الاثنين المقبل، وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أي أعطال في المرافق والخدمات ورفع كفاءة ونظافة الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذى يليق بها.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مختلف المحافظات ستقوم بفتح الحدائق العامة، مع ضرورة تكثيف التواجد الميدانى للأجهزة التنفيذية بالأماكن الترفيهية والحدائق والمتنزهات والشواطئ وكافة المناطق السياحية بالمحافظات، للعمل على راحة المواطنين الذين سيحتفلون بأعياد الربيع وشم النسيم.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة بالعمل على مدار أيام الأجازة لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات، والتنبيه على غرف عمليات المحافظات بحل أي شكاوى للمواطنين والتواصل المستمر مع غرفة عمليات الوزارة في حال حدوث أي أحداث طارئة وتوفير الخدمات والسلع الحيوية فى الأحياء والمدن والمراكز والقرى وتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظات وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق خاصة المنتجات التي يقبل عليها المواطنين في تلك الأعياد والتوسع في إقامة معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للقيام بحملات يومية على المحلات والأسواق للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين وكذا التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

كما طالب بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين أجهزة المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية، للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضبط أي مخالفات في هذا الشأن.

جولات ميدانية للتأكد من توافر الخدمات للمواطنين

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالقيام بجولات ميدانية للتأكد من توافر كافة الخدمات خاصة مع توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال فترة الإجازات، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن للعمل على راحتهم وسلامتهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن مع تقديم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال ومشاركتهم أفراح الأعياد، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

وأشار إلى إلغاء الإجازات للقيادات المحلية في كافة المرافق الخدمية بالمحافظات، وضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمتابعة والتصدى بحزم لأي محاولات للتعدي على أراضي وأملاك الدولة أو الأراضي الزراعية والبناء المخالف والمرور الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية على نطاق عملهم خلال فترة الإجازات والتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضى وقوات إنفاذ القانون ومنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي تعديات أو متغيرات بناء تحدث بالمخالفة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة على مدار اليوم

كما وجه وزير التنمية المحلية بتكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم في القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالي وسلامة وصحة المواطنين، ورفع أي إشغالات أو مخالفات والقضاء على أي ظواهر سلبية في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية وحركة المواطنين خلال فترة الأعياد والإجازة الرسمية.

وأكد اللواء هشام آمنة على ضرورة استجابة القيادات المحلية السريعة لشكاوى أو بلاغات المواطنين خلال إجازات الأعياد المقبلة من أي ظواهر سلبية تواجههم خلال إجازة الأعياد التي أعلنتها الدولة، مطالبا كذلك بالقيام بحملات على المواقف والساحات بالمحافظات للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة لمنع استغلال المواطنين من بعض السائقين المخالفين.

وأوضح أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستتابع مع غرف عمليات بالمحافظات تطورات الوضع على مدار اليوم خلال فترة الإجازات والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء حال وجود أي طوارئ، كما تتلقى الوزارة أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على مبادرة «صوتك مسموع» من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب ( 01200353111 ) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعىي «الفيس بوك».