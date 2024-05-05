تراجع البصل في الأسواق.. اعرف سعر كل نوع قبل شم النسيم

تراجعت أسعار البصل للمرة الأولى منذ شهور في الأسواق بعد تقلبات عدة، إذ شهد تراجعا قبل موسم شم النسيم بعدة ساعات، اذ سجل متوسط سعر كيلو البصل 13.92 جنيه بالأسواق، بتراجع وصل لـ4.91 جنيه للمستهلك، وفقا لبوابة الأسعار.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار البصل بمختلف أنواعه في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم بالأسواق

سجل متوسط سعر كيلو البصل حوالي 13.92 جنيه بالأسواق، بتراجع وصل لـ4.91 جنيه للمستهلك.

سعر كيلو البصل في ماركت كارفور

جاء سعر كيلو البصل الأحمر 15.95 جنيه للمستهلك، بتراجع وصل لـ23%.

سعر كيلو البصل الأبيض جاء بـ15.95 جنيه للمستهلك، بتراجع 4 جنيهات في الكيلو.

سعر كيلو بصل التخليل يصل لـ11.95 جنيه للمستهلك، بتراجع جنيهين في الكيلو.

سجل سعر رابطة البصل الأخضر الجامبو حوالي 5.95 جنيه للمستهلك، بتراجع جنيهين في الرابطة.

جاء سعر رابطة البصل الأخضر الـ125 جراما بحوالي 4.95 جنيه للمستهلك، بتراجع جنيه واحد في الرابطة.

أسعار البصل بمختلف أنواعه في سوق العبور

سجل سعر كيلو البصل الأبيض حوالي من سعر 5 جنيهات إلى سعر 9 جنيهات في الكيلو.

جاء سعر رابطة البصل الأخضر كيلوجرام واحد تسجل 10 جنيهات في الرابطة الواحدة.