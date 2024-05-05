تراجع أسعار الخضروات اليوم في الأسواق.. البصل بـ13.92 جنيه

شهدت أسعار الخضروات بمختلف أنواعها اليوم الأحد 5-5- 2024، انخفاضاً ملحوظاً، في عدد كبير من الأنواع الأسواق المحلية بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الخضروات اليوم

وانخفضت أسعار الخضروات اليوم الأحد 5 مايو 2024، في عدد من الأسواق، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، متوسط أسعار الخضروات اليوم، وفقاً لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البصل اليوم

- تراجعت أسعار البصل اليوم الأحد في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 26%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 13.92 جنيه.

- تراجعت أسعار القلقاس بنحو 6.23%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 25 جنيها.

- تراجعت أسعار الكوسة بنحو 18%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو نحو 11.25 جنيه.

- تراجعت أسعار الفلفل الرومي اليوم الأحد بنحو 10.52%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 15.82 جنيه.

أسعار الطماطم اليوم

- تراجعت أسعار الطماطم اليوم الأحد في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 8.2%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 8.84 جنيه.

- تراجعت أسعار الليمون البلدي اليوم بنحو 7.97%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 23.79 جنيه.

- تراجعت أسعار الخيار الصوب بنحو 0.36%، إذ سجل متوسط سعر الكيلو 13.81 جنيه.