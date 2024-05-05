ملبورن سيتي يخسر بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري الأسترالي أمام فيكتوري

خسر ملبورن سيتي، أمام نظيره فيكتوري، بضربات الترجيح بنتيجة 2-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب «آمي بارك» ضمن «البلاي أوف» لبطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، ليخسر بطاقة التأهل لنصف نهائي المسابقة

واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح ملبورن سيتي، في مباراة الديربي مع فيكتوري، إثر لمس داميان دا سيلفا لاعب فيكتوري الكرة بيده في منطقة الجزاء، ليسددها تولجاي أرسلان، لاعب سيتي، بقدمه اليمنى، باتجاه الزاوية اليمنى السفلية للحارس بول إيزو، الذي استطاع التصدى لها بنجاح ليحولها إلى ركنية في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 29، سجل جورج سوبراين، لاعب ملبورن سيتي، الهدف الأول لفريقه برأسية من داخل منطقة الجزاء من ركنية نفذها ليوناردو ناتيل، لتسكن الكرة أعلى يسار حارس فيكتوري.

حالة طرد بصفوف ملبورن فيكتوري

وشهدت الدقيقة 37، طرد زين الدين ماشاش الفرنسي، لاعب ملبورن فيكتوري، لتدخله العنيف ضد ليوناردو ناتيل لاعب سيتي وركله بالقدم في صدره.

وفي الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني، سجل نيشان فيلوبيلاي، لاعب فيكتوري، هدف التعادل بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء من أسيست من زميله كيسي بوس ، لتسكن الكرة منتصف شباك ملبورن سيتي

وشهدت الدقيقة 118 من الشوط الإضافي الثاني، طرد حكم اللقاء، كورتيس جود، لاعب ملبورن سيتي لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني، أثر عرقلته فيلوبيلاي لاعب فيكتوري.

ولجأ الفريقان لضربات الترجيح التي ابتسمت بوجه ملبورن سيتي بنتيجة 3-2، ليصعد لنصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».

وكان سيدني إف سي، حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، بفوزه في «البلاي أوف» على نظيره ماكآرثر بنتيجة 4-0 في مباراة جمعت بين الفريقين على «ملعب أليانز».