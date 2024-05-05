ملبورن سيتي يلتقي نظيره فيكتوري في «بلاي أوف» الدوري الأسترالي

يلتقي ملبورن سيتي نظيره فيكتوري، بعد قليل، على ملعب «آمي بارك» في المباراة الثانية في «البلاي أوف» لبطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «إيه ليجا»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

كانت المباراة الأولى ضمن «البلاي أوف» لبطولة الدوري الأسترالي، جمعت بين سيدني إف سي ونظيره ماكارثر على ملعب «ملعب أليانز»، صباح أمس السبت، وانتهت بفوز الأول برباعية نظيفة ليضرب موعدا مع في مباراة نصف النهائي المسابقة.

صعود 4 فرق لمرحلة «البلاي أوف»

وكانت فرق ملبورن فيكتوري، سيدني إف سي وماكآرثر، وملبورن سيتي، احتلت المراكز من الثالث إلى السادس على التوالي، لتصل إلى مرحلة «البلاي أوف» لبطولة الدوري الأسترالي.

وصعد سنترال كوست مارينرز، ويلجنتون فينيكس، مباشرة إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأسترالي، لاحتلالهما المركزين الأول والثاني على التولي، لينتظرا سيدني إف سي والفائز من مباراة ملبورن فيكتوري وسيتي في قبل نهائي المسابقة.