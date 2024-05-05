دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.. اللهم حقق لهم كل أحلامهم

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة تزداد مشاعر التوتر والقلق لدى الطلاب وعائلاتهم، وإيمانًا بفضل الدعاء في تحقيق الأمنيات، نجمع لكم مجموعة من الأدعية لطلاب الثانوية العامة، راجين من الله تعالى أن يوفقهم ويسدد خطاهم نحو النجاح والتفوق.

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

وذكرت دار الإفتاء أنّه لا يوجد صيغة محددة يمكن ترديدها في الدعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، ولكن هناك بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها منها:

- اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والحب والإنابة، والدعاء الإجابة، اللهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمل.

- اللهم كن لأبنائنا في الثانوية العامة خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين.

- اللهم حقق لهم كل أحلامهم، واجعل أيام امتحاناتهم عبارة عن سعادة وفرح.

- اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان وذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم.

- اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم وألهمهم الإجابة.

- اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه.

- اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

- اللهم وفق طلاب الثانوية العامة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل امتحاناتهم يسيرة ولا تجعلها عسيرة وأعطهم مرادهم.

- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلاب الثانوية العامة، ويكرمهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

ومن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح:

- اللهم بيديك كل الأمر فلا تكلهم لغيرك لا مجير لهم من غياب الدهر سوى نور هدايتك، اللهم اعط كل منا ما يتمنى.

- اللهم وفقهم جميعا غدًا في الامتحانات، أنت أدري بحالهم يا أكرم الأكرمين.

- أدعوك يا من تجيب دعوة الداع إذا دعاك يا من لم ترد أحدا من خلقك إذا رفع طالب يده بأن تيسر له أمره.

- اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

- اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين.

- اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، يا من جمع كل شيء حكمته، ويا من نفذ كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه لا أحد لي غيرك فأسأله ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك اعتصم بها وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق إذ عرفتك.