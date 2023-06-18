دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.. «اللهم كن لهم خير مُعين»

تكثّف أسر طلاب الثانوية العامة، الدعاء للطلاب بالنجاح والتوفيق في الامتحانات، حيث بدأ اليوم أول امتحان ضمن المواد المضافة للمجموع بامتحان اللغة العربية، لذا يبحث الطلاب عن صيغ دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق في الامتحانات.

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

وبخصوص موضوع دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح فقد نشر الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، دعاء: «اللهم ارزق أبناءنا الطلاب التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، وحسن الدعاء والإجابة».

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها ضمن دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم وفق طلاب الثانوية العامة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل امتحاناتهم يسيرة ولا تجعلها عسيرة وأعطهم مرادهم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلاب الثانوية العامة، ويكرمهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

- اللهم كن لهم خير مُعين واحفظهم عن الشمال وعن اليمين واجعلهم من المتفوقين، اللهم حقق لهم كل أحلامهم، واجعل أيام امتحاناتهم عبارة عن سعادة وفرح، اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان وذكرهم، وكن معهم وقت السؤال فاجبهم.

- رب اشرح صدورهم ويسر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم.

- اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم وألهمهم الإجابة، اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه.

- اللهم افتح عليهم فتوح العارفين والعالمين والحافظين يارب العالمين، اللهم فرح قلوب أهاليهم بهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة والرضا.

دعاء يردده طلاب الثانوية العامة

ويمكن أن يردد عدد من طلاب الثانوية العامة أيضا دعاء: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

- اللهم افتح لي فتوحات العارفين بفضلك والمؤمنين بكتابك ورسلك، اللهم أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.