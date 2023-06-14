دعاء لطلاب الثانوية العامة.. الإفتاء تنصح بترديد هذه الأدعية

تُعد مرحلة الثانوية العامة من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته ولذلك يبحث الكثيرون عن دعاء لطلاب الثانوية العامة، خاصة أن هناك الكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتفاءلون بترديد الأدعية المأثورة عن السلف الصالح من أجل الحصول على أعلى الدرجات.

دعاء لطلاب الثانوية العامة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن هناك أكثر من دعاء لطلاب الثانوية العامة يجوز للمسلم ترديدها قبل دخول الامتحانات وخاصة دعاء النسيان ليستطيع الطالب التركيز بشكل كبير، ومنها:

- «اللهم إني أسالك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرةً بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنّك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

- «اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام، ربّ ادخلني مدخل صدق، واخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، اللهم نوّر بالكتاب بصري، واشرح به صدري، واستعمل به بدني، وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين».

أدعية لطلاب الثانوية العامة

- بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً يا أرحم الراحمين.

- اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بنا الأمة.

- اللهم أخرجني وأخرج طلاب الثانوية من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وحبب إلينا وإلى قلوبنا وعقولنا وكل جوارحنا القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة.