نصائح لطلاب الثانوية العامة.. 6 أخطاء احذرها أثناء المذاكرة

وجّه الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس والقياس والتقويم التربوي المساعد بجامعة القاهرة والخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة لتفادي الأخطاء أثناء المذاكرة تزامنا مع قرب امتحانات الثانوية العامة 2024.

نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024

وقال الخبير التربوي، إنّه يجب على طلاب الثانوية العامة تجنب بعض الأخطاء كي لا يقع فيها أثناء المذاكرة وتؤثر على درجاته في امتحانات نهاية العام الدراسي، وهي كما يلي.

- احذر إهمال المراجعة: الاعتماد على المذاكرة فقط وإهمال المراجعة أو المراجعة دون اهتمام أو دون قدر كافٍ من الجدية من الأخطاء الكبيرة، فالمراجعة تعمل على تثبيت المعلومة وزيادة إدراك الطالب للموضوع وفهمه لجميع أبعاده.

- المراجعة لمرة واحدة وإهمال التكرار: المذاكرة لمرة واحدة أو لعدد غير كاف من المرات يؤدي إلى فقدان كثير من المعلومات، فتحصيل الطالب للمعلومات لا يكون كاملا من المرة الأولى ويحتاج للإلمام بجميع المعلومات أن يراجع أكثر من مرة.

- المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط: بعض الطلاب يراجع من خلال حل الأسئلة فقط ورغم أهمية الحل إلا أن المراجعة من خلال حل الأسئلة فقط خطأ كبير، فالأسئلة عبارة عن معلومات مجزأة تغيب عنها النظرة الكلية والتكاملية وعليه فإنّ الطالب عليه أن يراجع الموضوع أولا من الكتاب أو من خلال الخرائط الذهنية وفي النهاية حل الأسئلة.

- استخدام طريقة واحدة للمراجعة: بعض الطلاب يراجع بطريقة واحدة في كل مرة، والصحيح أنه يجب أن يراجع في كل مرة بطريقة مختلفة كأن يقوم بالتسميع أو الكتابة والتلخيص وحل الأسئلة ورسم الخرائط الذهنية والتخيل العقلي وهكذا.

- إهمال الاستعانة بالمنصات الإلكترونية والنماذج الاسترشادية: تحتوي النماذج الاسترشادية على أسئلة مصاغة بنفس الطريقة التي تصاغ بها أسئلة الامتحانات النهائية لذا من الضروري الاطلاع عليها للتعرف على شكل الأسئلة وطريقة الإجابة عليها.

- إهمال تنظيم وقت النوم والاستيقاظ: بعض الطلاب يستمر في السهر لساعات متأخرة من الليل بهدف المذاكرة وعليه أن يبدأ من الآن في النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا والمذاكرة في الصباح الباكر ليعود المخ إلى اليقظة والنشاط في هذا الوقت، ففترة الصباح هي الفترة التي سيؤدي فيها الامتحان.