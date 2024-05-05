«التعليم» تطلق مبادرة لتوفير موارد تعليمية لشرح جميع مناهج الطلاب

نفذت الإدارة الأكاديمية بشركة مصر للإدارة التعليمية، بالتعاون مع وحدة شهادة النيل الدولية، مبادرة رائدة لتعزيز منظومة نظام النيل التعليمي الدولي.

توفير موارد تعليمية شاملة

وتهدف المبادرة إلى توفير موارد تعليمية شاملة تلبي احتياجات الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، وذلك من خلال إنتاج سلسلة من الفيديوهات التعليمية تتضمن فيديوهات شرح المنهج في جميع التخصصات، لجميع المراحل التعليمية.

وتشمل الموارد مراجعة عامة وتدريبات على أسئلة متوقعة وفق معايير كامبريدج، وفيديوهات مراجعة المنهج التي توضح المفاهيم الأساسية وأهم نواتج التعلم، وكذلك فيديوهات توضيح مواصفات الاختبار لكل مادة، تتضمن تكوين الامتحان، وعدد الأسئلة، وطرق الإجابة النموذجية، بالإضافة إلى استعراض نماذج من الإجابات المثالية ومقارنتها بإجابات طلاب سابقين؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف تطلعًا للوصول بالطالب إلى الكمال في فهم كيفية صياغة الإجابات والتعلم من أخطاء السابق.

برنامج التعلم الإلكتروني

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى رفع هذه الفيديوهات على برنامج التعلم الإلكتروني الخاص بنظام النيل التعليمي (EduMaster) تحت تبويب School Online، ليتمكن الطلاب من الوصول إليها بسهولة وفعالية.