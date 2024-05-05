تنظيم بطولة الجمهورية للقوة البدنية في الصالة المغطاة بالزقازيق

نظمت منطقة الشرقية للقوة البدنية، اليوم، بطولة الجمهورية للقوة البدنية وكذلك تجارب المنتخب المصري للقوة البدنية في الصالة المغطاة بالزقازيق، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للقوة، بحضور الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة.

مشاركة 20 هيئة رياضية وشبابية

وأقيمت فعاليات البطولة بمشاركة 20 هيئة رياضية وشبابية على مستوى محافظة الشرقية، بإجمالي 101 لاعب، وسط تشجيع كبير من الجماهير ومنافسة رياضية بين جميع الأبطال، وتأهل اللاعبان السيد صبري وإسلام صبري إلى بطولة أوروبا المقامة في دولة فنلندا.

التنظيم الجيد للبطولة وتقديم التهنئة للاعبين

وأشاد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتنظيم الجيد للبطولة، وتقدم بالتهنئة للاعبين الفائزين في البطولة، وإلى رئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للقوة البدنية على الجهد المبذول في البطولة.