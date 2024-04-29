«الشباب والرياضة» بالشيوخ تبدأ مناقشة دراسة للنائب أحمد أبو هشيمة بعنوان الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اليوم الإثنين الموافق ٢٩ أبريل أولى اجتماعاتها برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة لمناقشة الدراسة المقدمة من رئيس اللجنة بعنوان الذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات.

عقد اجتماع لجنة الشباب والرياضة الذي ترأسه النائب أحمد آبو هشيمة بالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

كما حضر الاجتماع ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والثقافة.

على أن تعقد خلال الفترة المقبلة عدد آخر من الاجتماعات لمناقشة الدراسة التي تحظى باهتمام شديد ولا سيما بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية عن ضرورة الاستثمار بقوة في مجال الذكاء الاصطناعي.