بعد دهان الحوائط بالأحمر.. فرنسيون يغيرون أسماء شوارع مدينة ليون دعما لفلسطين

يتحرّك المؤيّدون للقضية الفلسطينية حول العالم لخدمة فلسطين بطرقٍ جديدة، فبعد دهان حوائط بنوك شهيرة باللون الأحمر في لندن، وتحويل مياه نافورة فرنسية إلى اللون الأحمر في إشارة إلى الدم الفلسطيني الذي ينزف منذ 7 أشهر، لجأ نشطاء فرنسيون إلى استبدال أسماء شوارع مدينة ليون، ثالث أكبر مدينة فرنسية، بأسماء بعض الأشخاص من الفصائل الفلسطينية.

من بينها رموز لكتائب القسام.... نشطاء فرنسيون يستبدلون بأسماء شوارع مدينة ليون أسماء من المقاومة الفلسطينية تكريماً لهم وتنديداً بالاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/p4BTPSM8bv — TRT عربي (@TRTArabi) May 4, 2024

فيديو لتغيير أسماء بعض الشوارع في فرنسا

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للأشخاص يمحون أسماء الشوارع المكتوبة باللغة الفرنسية، ويغيرونها إلى أسماء أشخاص منتمين للفصائل الفلسطينية، التي تحارب جيش الاحتلال الإسرائيلي، تكريمًا لهم ولصمودهم.

أبرز الأسماء التي ظهرت في بعض شوارع فرنسا

تم تغيير أحد الشوارع إلى اسم إبراهيم عبدالله، ونائلة عايش وأحمد سعادات، وإبراهيم النابلسي وشارع باسم المصور الفلسطيني معتز عزيزة، الذي حرص على نقل أحداث غزة عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وختامًا جرى وضع لافتة مكتوب عليها شارع «عزالدين القسام».

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردًا على الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليًا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن، أغلبهم من الأطفال والسيدات.