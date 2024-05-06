رامي صبري ومسلم نجوم حفلات «ليالي مصر» اليوم

يستعد الفنان رامي صبري، مساء اليوم، لإحياء واحدة من مشروع حفلات «ليالي مصر»، الذي تنظمه الشركة المتحدة برودكشن، بالتعاون مع شركة تذكرتي، تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

رامي صبري يحيي حفلا ضمن «ليالي مصر»

وسيحيي الفنان رامي صبري حفله الغنائي في نادي سيتي كلوب، فرع مدينة العبور، وروج له عبر حسابه الخاص على منصة الصور الشهيرة «إنستجرام»؛ إذ كتب قائلا: «في انتظاركم في ثاني ليلة من ليالي مصر في عيد الربيع عشان نحتفل بيها سوا».

كما سيشارك رامي صبري في الحفل الغنائي، الفنان مسلم، الذي سيقدم عددا كبيرا من أغانيه الخاصة، التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

يذكر أن الفنان حكيم أيضا شارك في إحياء واحدة من حفلات مشروع ليالي مصر، وشاركه في الحفل الفنان محمد عدوية.