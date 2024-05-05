رئيس مرسى مطروح: المركز التكنولوجي جاهز لبدء استقبال طلبات التصالح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لتطبيق قانون التصالح الجديد، واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك ابتداء من الثلاثاء المقبل.

نظام جديد يسهل خدمات التصالح للمواطنين

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، إن وزارة التنمية المحلية ستقوم بإتاحة تطبيق جديد على الموبايل لجميع المواطنين، بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به التي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له، حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المركز التكنولوجي.

مميزات قانون التصالح الجديد

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن قانون البناء الجديد الذي يتضمن التصالح على مخالفات المباني يشمل العديد من المميزات بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، حيث يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 أشهر لاستكمال المستندات في القانون القديم، وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد.

كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه، حيث كان بالقانون 17 من خارج الجهاز الإداري، وتخفيف القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أن المركز التكنولوجي بمجلس المدينة مستعد لاستقبال طلبات تصالح المواطنين وتعليق لافتات إرشادية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمطروح، لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين للبدء في تلقي الطلبات الثلاثاء 7 مايو الجاري.