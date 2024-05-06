كيف يشاهد أحمد زاهر أعماله الفنية بعد عرضها؟.. «أسوأ ناقد لنفسه»

تألق الفنان أحمد زاهر خلال السنوات الماضية بعدد كبير من الأعمال الفنية، ويثبت عاما تلو الآخر أنه نجم من الطراز الأول، واستطاع أن يغير جلده بأدوار متنوعة ما بين الخير والشر، وكان آخرها دوره في مسلسل محارب بمشاركة الفنان حسن الرداد في رمضان الماضي.

أحمد زاهر يتحدث عن مشاهدته لأعماله الفنية

وعن إمكانية مشاهدة زاهر لذاته بعد عرض العمل، قال لـ «الوطن»: «في الحقيقة أنا أسوأ ناقد لنفسي لأنني أشاهد ذاتي وأنتقدها بشدة حتى أتعلم من الذي أقدمه في المستقبل، بأن يكون العمل أكثر دقة ولا يحمل أي أخطاء».

آخر أعمال الفنان أحمد زاهر

مسلسل محارب آخر أعمال الفنان أحمد زاهر، وهو من بطولة حسن الرداد، منة فضالي، نرمين الفقي، وماجد المصري، وناهد السباعي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.