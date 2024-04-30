رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هل يتدخل أحمد زاهر في اختيار الأعمال الفنية لبناته؟

كتب:

ضحى محمد
03:24 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
أحمد زاهر

أحمد زاهر

تحدث الفنان أحمد زاهر عن بناته، ونجاحهن الكبير خلال موسم رمضان 2024، إذ شاركت ملك أحمد زاهر في مسلسل محارب، وشاركت الفنانة مني زاهر في مسلسل إمبراطورية ميم، وشاركت ليلى زاهر في مسلسل أعلى نسب مشاهدة.

أحمد زاهر يتحدث عن اختيار سيناريوهات بناته

وعن التدخل في اختيار سيناريوهات بناته، قال «زاهر» لـ«الوطن»: «أطلع على السيناريو، ولكن لم أتدخل على الإطلاق في اختياراتهن لأنني أعطيت لهن كل الأسس السليمة لاختيار عمل فني ناجح».

وأضاف: «أصبحن في مرحلة اكتمال واضحة بتقييم الأعمال واختيار المناسب منها، ولم يصبحن بحاجة لرأي في أي دور، وكل منهن تعرف الشروط والقواعد التي وضعتها مع والدتهن».

آخر أعمال الفنان أحمد زاهر

مسلسل محارب آخر أعمال الفنان أحمد زاهر، وهو من بطولة حسن الرداد، منة فضالي، نرمين الفقي، وماجد المصري، وناهد السباعي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.

اقرأ المزيد:

مسلسل محارب الحلقة 27.. هل تشهد نهاية أحمد زاهر؟

التقيا في فترة الشباب.. من هي هدى زوجة الفنان أحمد زاهر؟

ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدها: «كل عام وأنت مصدر الأمان»

كنت أعتقد أنها ولد.. أحمد زاهر يروي قصة ولادة ابنته الثالثة

«دايما بقول مش هجوز بناتي».. أحمد زاهر يتحدث عن شعوره بعد خطبة ابنته ليلى
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.