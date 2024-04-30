هل يتدخل أحمد زاهر في اختيار الأعمال الفنية لبناته؟

تحدث الفنان أحمد زاهر عن بناته، ونجاحهن الكبير خلال موسم رمضان 2024، إذ شاركت ملك أحمد زاهر في مسلسل محارب، وشاركت الفنانة مني زاهر في مسلسل إمبراطورية ميم، وشاركت ليلى زاهر في مسلسل أعلى نسب مشاهدة.

أحمد زاهر يتحدث عن اختيار سيناريوهات بناته

وعن التدخل في اختيار سيناريوهات بناته، قال «زاهر» لـ«الوطن»: «أطلع على السيناريو، ولكن لم أتدخل على الإطلاق في اختياراتهن لأنني أعطيت لهن كل الأسس السليمة لاختيار عمل فني ناجح».

وأضاف: «أصبحن في مرحلة اكتمال واضحة بتقييم الأعمال واختيار المناسب منها، ولم يصبحن بحاجة لرأي في أي دور، وكل منهن تعرف الشروط والقواعد التي وضعتها مع والدتهن».

آخر أعمال الفنان أحمد زاهر

مسلسل محارب آخر أعمال الفنان أحمد زاهر، وهو من بطولة حسن الرداد، منة فضالي، نرمين الفقي، وماجد المصري، وناهد السباعي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي.