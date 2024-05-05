حي شرق مدينة نصر يعلن موعد استلام طلبات التصالح في مخالفات البناء

أعلن حي شرق مدينة نصر في القاهرة، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بداية من الثلاثاء المقبل، إذ يجرى استقبال 100 مواطن يوميا بأسبقية الحضور، حرصا على سرعة الإجراءات، والحد من الزحام، وفي حالة اكتمال العدد تسجل الأسماء للحجز للأيام التالية، وفقا لكشوفات الحجز المتوفرة.

موعد استقبال طلبات التصالح

وأشار الحي إلى أنه لن يجرى استلام أي طلبات تصالح إلا بعد استيفاء كل المستندات المطلوبة، وجار إطلاق أبلكيشن لتقديم مستندات التصالح على الموبايل، وعلى راغبي التقدم للتصالح تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة طبقا للمادة 5 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية، وذلك قبل التقدم للتصالح في مخالفات البناء.

لجنة للرد على التساؤلات

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، على تشكيل لجنة بقرار من وزيرالإسكان برئاسة ممثل عن الإسكان وعضوية ممثل من التنمية المحلية، والهيئة الهندسية، وهيئة التنمية الصناعية، وهي تختص بالرد على تساؤلات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية، ولجان التظلمات في كل ما يتعلق بالتصالح، ولها حق الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها.