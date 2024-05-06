أبرز تصريحات الفنان كريم فهمي في لقائه الأخير.. ماذا قال عن مصر؟

لا يطل الفنان كريم فهمي على جماهيره من خلال اللقاءات التليفزيونية كثيرًا، فهو من بين الفنانين الذي لا يعرف محبوه عنه الكثير، إلا أنّه حل ضيفًا خلال الساعات الماضية على أحد البرامج التليفزيونية، وخلال الحديث الذي استمر على مدار أكثر من ساعة، كان كريم فهمي يبوح بأسراره التي تخص حياته الاجتماعية والأسرية وبعض الأمور التي تتعلق بالوسط الفني.

كريم فهمي يكشف عن حبه لمصر

وخلال تصريحات تليفزيونية، أجاب كريم فهمي على المذيع الذي طرح سؤالًا يقول: «إذ كان الأخوان المسلمين لسة ماسكين البلد كنت بقيت بمصر أو تركتها؟، وسرعان ما يجيبه الفنان المصري»، مؤكدًا أنّه لن يترك مصر تحت أي ظرف من الظروف، ومهما مرت بأزمات: «أنا عمري ما أسيب مصر، أسيبها إزاي؟ والبلد دي هتفضل بلد آمن زي ما ربنا ذكرها في القرآن، والحمد لله أننا قدرنا نخرج بالبلد بالشكل اللي هي فيه، وإن شاء الله هنبقى أحسن وأحسن».

ووصف كريم فهمي المواطن المصري بأنّه محب لوطنه، يقف معه ضد أي عدو ومهما مر على البلد من أزمات، مؤكدًا أنّه لا يحمل جنسية سوى المصرية ولا يطمح في غيرها، يقول: «كل الوطن العربي بيحصله أزمات، وستظل مصر هي الأخت الكبرى في كل حاجة، ومصر طول الوقت بتهتم بالبلاد العربية، وعندنا دايمًا فكرة المسؤولية، إحنا عدى علينا كمية أزمات وكل مرة بنخرج أقوى، ووجود مصر في المنطقة مأمّن كل المنطقة، وستظل مصر هي الضهر والسند».

علاقة كريم فهمي بشقيقه أحمد فهمي

وعن علاقة كريم فهمي بشقيقه أحمد فهمي، يقول إنّه دائمًا ما يفرح بنجاحه، ولم يشعر أبدًا بالغيرة الفنية تجاهه، بل يشعر بوجود كيمياء خاصة بينهما، والعمل الذي جمعهما في مسلسل «ريح المدام» تضمن العديد من المشاهد الارتجالية: «أحمد مؤلف كبير، هو طبعًا مكملش في السكة دي لكنه ممثل ناجح ودايمًا بفرح بنجاحه كأني نجاحي أنا».

وعن أهمية ممارسة الرياضة في حياة كريم فهمي، يقول إنّ والده كان شخص رياضي، وكان المسؤول الأول عن ممارسته وشقيقه «أحمد» لجميع أنواع الرياضات منذ الطفولة: «أبويا أهلاوي فـ احنا أهلاوية جدًا، وأنا لعبت كرة أهلي وزمالك ومنتخب مصر للناشئين، لكن أمي كانت مسؤولة عن المذاكرة والنوم بدري والصلاة وقراءة القرآن، فكانو تركيبة مختلفة عملوا فينا حاجات أعتقد أنّها فادتنا كتير».