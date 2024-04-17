«القومي للترجمة» يعلن أسماء الفائزين في مسابقات كشاف المترجمين

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي أسماء الفائزين في مسابقات كشاف المترجمين المخصصة للاحتفال بمحافظات «البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الأقصر» وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

فاز أحمد رمضان زكي عن اللغة السواحيلية في النسخة السابعة التي تم إطلاقها احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.

أسماء الفائزين في مسابقات كشاف المترجمين

وجاءت أسماء الفائزين في النسخة التاسعة التي تم إطلاقها للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية، كالتالي:

محمد أيمن محمد السعيد عن اللغة الإنجليزية، وعن اللغة السواحيلية تسنيم محمد عبد العزيز أحمد رمضان زكي.

وجاءت أسماء الفائزين في النسخة العاشرة لمحافظة كفر الشيخ كالتالي:

محمد إبراهيم شبل عن اللغة الإسبانية، وسمرعبد المنعم مرسي عن اللغة الإنجليزية.

وفي النسخة الحادية عشرة التي تم تخصيصها للاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الأقصر جاءت أسماء الفائزين كالتالي: عن اللغة الاسبانية: باسم محمد مصطفى عليعبد الرحمن عصام عبد الجواد عن اللغة الإيطالية: منى محمود الشاذلي، عن اللغة الإنجليزية.

أزهار أحمد عبد العال، وأسماء رجب محمد الشافعي، وشريهان مدحت أبو علي، ولجين وليد قطب محمد، ويمنى نيازي عبد الحميد عن اللغة الفرنسية ، سلمى محمد عنان عن اللغة الروسية،

نورهان دياب عبد المنعم عن اللغة العبرية :عمر عبد الوهاب سلامة عن اللغة الفارسية: فاطمة أحمد حسن مريم محمود المتولي وعن اللغة الألمانية:سماء بسام طه.

الهدف من مسابقة كشاف المترجمين

جدير بالذكر أن مسابقات كشاف المترجمين هي مبادرة ثقافية تم تخصيصها للاحتفال بالأعياد القومية لمحافظات مصر، حيث يتم من خلالها تقديم نصوص مختارة من أعمال مبدعي كل محافظة لترجمتها إلى اللغات الأجنبية الأخرى، كما تهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال الترجمة.