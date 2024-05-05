التحالف الوطني يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد

شاركت مؤسسات وأمانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد بمختلف أنحاء الجمهورية في عدد من الفعاليات المتنوعة من خلال تواجد القيادات المؤسسية والعاملين بها ومتطوعيها، مع توزيع الحلوى والبالونات والهدايا على المواطنين المسيحيين وأبنائهم، وتقديم باقات الزهور.

وأشار التحالف إلى زيارة وفد أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية في زيارات كاتدرائية الكاثوليك وكذلك الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة، لافتا إلى زيارة وفد من أمانة التحالف بمحافظة القليوبية لتقديم التهنئة للكنائس بمدينة بنها بمناسبة عيد القيامة المجيد.

استقبال المهنئين بالمقر البابوي

ولفت إلى تواجد وفد من أمانة محافظة الإسكندرية بقيادة النائب إيهاب زكريا لاستقبال النواب والقيادات المهنئين بالمقر البابوي بالكنيسة المرقصية بمحافظة الإسكندرية.

توزيع الهدايا على الأطفال

وأضاف التحالف أن أعضاء أمانة التحالف الوطني بمحافظة الإسماعيلية شاركوا بقداس عيد القيامة المجيد مع الأنبا ساروفيم، بحضور أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، وذلك بكنيسة الأنبا بيشوي بالشيخ زايد، كما شاركت مؤسسة الجارحي المسيحيين احتفالاتهم بعيد القيامة، ووزعت الحلوى والهدايا على الأطفال والمواطنين.